Giovanili Hellas, le partite del fine settimana

Under 18 in campo domenica col Parma, pausa per l'Under 17. Primavera: lunedì c'è il Frosinone

In campo, al 'Sinergy Stadium, anche l' Under 18 di mister Alessandro Montorio , che affronterà il Parma domenica 13 novembre , alle ore 14.30 .

A riposo dagli impegni ufficiali l'Under 17, mentre l'Under 16 e l'Under 15 giocheranno domenica, in trasferta, al campo 'Sant'Andrea 2 di Tombolo, in provincia di Padova, contro il Cittadella. Il match dei più grandi, allenati da mister Francesco Caldana, è fissato alle ore 15, mentre i più piccoli - guidati da mister Alessandro Viviani - saranno impegnati alle ore 12.