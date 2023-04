Giovanili, i risultati del fine settimana

La Primavera batte l'Atalanta, anche l'Under 16 supera i nerazzurri

In attesa di conoscere il risultato dell'ultima gara in programma oggi, lunedì 17 aprile, che vedrà in campo l'Under 18 di mister Alessandro Montorio all'Antistadio 'Tavellin' contro l'Atalanta (ore 14.30) - che verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Hellas Verona Giovanili - si sono disputate tutte le altre gare del Settore Giovanile e dell'Attività di base gialloblù.

A partire dal quarto risultato utile consecutivo ottenuto dalla Primavera di mister Paolo Sammarco che ha superato per 2-1 l'Atalanta nella 27a giornata di campionato. A segno Cazzadori nel primo tempo, su assist di Caia, mentre nella ripresa le parti si sono invertite, con quest'ultimo che ha raddoppiato, siglando così la sua rete numero 12 in 20 presenze in campionato. Decisivo anche l'intervento di Boseggia, all'ultimo minuto del primo tempo, il quale ha neutralizzato il calcio di rigore di Riccio, mantenendo il risultato di 1-0 all'intervallo.

Significativo anche il successo dell'Under 16 di mister Francesco Caldana, che nell'ultima gara di campionato si è imposta 1-0 contro l'Atalantagrazie al gol di De Rossi. I classe 2007, che si erano già matematicamente qualificati ai play off nel precedente turno di campionato, hanno così chiuso la stagione regolare migliorando ulteriormente la propria classifica posizionandosi al quarto posto in classifica.

L'Under 17 di mister Mauro Coppini è stata invece sconfitta per 2-0 dall'Inter, nella gara giocata sabato 15 aprile al 'Sinergy Stadium' e valida per la penultima giornata di campionato, mentre l'Under 15 di mister Alessandro Viviani è stata sconfitta 4-1 dall'Atalanta: per il Verona ha segnato Intrabartolo.

Questi i risultati dell'Attività di base gialloblù:

Under 12-Esordienti 2011 | Hellas Verona-Este 4-1; Hellas Verona-Giorgione 3-3

Under 11-Esordienti 2012 | Hellas Verona-Alba Borgo Roma 4-0

Under 10-Pulcini 2013 | Hellas Verona-Povegliano 4-0

Under 9-Pulcini 2014 | Hellas Verona-Montorio 4-3

Under 8-Primi calci 2015 | Hellas Verona-Hellas Verona Sq. C 2-0; Hellas Verona-Bussolengo 1-1

