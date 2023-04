Giovanili, i risultati. Under 17 ai playoff

In attesa di conoscere il risultato del match dell' Under 18 di mister Alessandro Montorio , impegnata nella trasferta di Torino contro la formazione granata nel pomeriggio di oggi - lunedì 24 aprile, alle ore 16 - ecco gli esiti di tutte le altre gare del weekend gialloblù.

La Primavera di mister Paolo Sammarco ha colto il quinto risultato utile consecutivo superando il Napoli in trasferta per 3-1 grazie ai gol di Cazzadori, Bragantini e Diao, quest'ultimo alla prima rete in campionato con la formazione Under 19, su assist del coetaneo ed esordiente in Primavera, Dalla Riva.