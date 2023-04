Giovanili, il programma del fine settimana

Primavera e Under 18, sfida all'Atalanta, Under 17 in campo con l'Inter

Proseguono gli appuntamenti per il Settore Giovanile e l'Attività di base gialloblù nel terzo weekend di gare del mese di aprile, in cui scenderanno in campo dieci formazioni.

Domenica 16 aprile, alle ore 11, la Primavera di mister Paolo Sammarco affronterà l'Atalanta al 'Sinergy Stadium' nella gara valida per la 27agiornata di campionato, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Sfida all'Atalanta anche per l'Under 18 di mister Alessandro Montorio, in programma lunedì 17 aprile alle ore 14.30 all'Antistadio 'Tavellin': la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Hellas Verona Giovanili.

Match casalingo contro l'Inter per l'Under 17 di mister Mauro Coppini che scenderà in campo al 'Sinergy Stadium', sabato 15aprile alle ore 16, per la 29a e penultima giornata di campionato.

Doppia sfida all'Atalanta anche per l'Under 16 di mister Francesco Caldana e per l'Under 15 di mister Alessandro Viviani, entrambe in programma domenica all'Antistadio 'Tavellin', rispettivamente alle ore 15 e alle ore 11.

Questi, invece, gli appuntamenti dell'Attività di base gialloblù:

Under 12-Esordienti 2011: Finali Fair Play Elite, Giorgione - Este - Hellas Verona, domenica 16 aprile (ore 15.20), Campo Comunale 'Postumia', Castelfranco Veneto (TV)

Under 11-Esordienti 2012: Hellas Verona-Alba Borgo Roma, sabato 15 aprile (ore 18), Antistadio 'Tavellin', Verona

Under 10-Pulcini 2013: Hellas Verona-Povegliano, sabato 15 aprile (ore 15), Centro 'Don Calabria', Verona

Under 9-Pulcini 2014: Hellas Verona-Montorio, sabato 15 aprile (ore 16.30), Centro 'Don Calabria', Verona

Under 8-Primi calci 2015: Raggruppamento con Bussolengo - Hellas Verona - Hellas Verona sq. C, sabato 15 aprile (ore 10), Campo sportivo di via Molinara, Bussolengo (VR)

