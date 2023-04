Giovanili, il programma del fine settimana

Primavera in trasferta col Frosinone, playoff al via per l'Under 17: c'è l'Atalanta

Si avvicina un altro weekend di gare per il Settore Giovanile e per l'Attività di base gialloblù, in campo con 7 formazioni tra le giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

La Primavera di mister Paolo Sammarco scenderà in campo in trasferta, contro il Frosinone, nel match valido per la 29a giornata di campionato. La gara è in programma domenica 30 aprile (ore 13), al centro sportivo 'Città dello Sport' di Ferentino, in provincia di Frosinone, e sarà trasmessa in diretta streaming su Sportitalia, sul canale Solo Calcio.

Impegno in trasferta anche per l'Under 17 di mister Mauro Coppini, che sfiderà l'Atalanta nel primo turno dei Play-off. La partita è in programma domenica, alle ore 15, al centro sportivo 'Bortolotti' di Ciserano-Zingonia (BG).

Questi, invece, gli appuntamenti dell'Attività di Base gialloblù:

Under 14: 3° Memorial 'G. Buonanno', lunedì 1 maggio (ore 11), impianto sportivo di via Guglielmo Marconi 26, Borgosesia (VC)

Under 13: 'Strike Fun Football', lunedì 1 maggio (ore 10.40), campo comunale di via Dosso Faiti 1, Grignano Polesine (RO)

Under 12-Esordienti 2011: Memorial 'R. Benatti', lunedì 1 maggio (ore 9), stadio comunale di via Largo Italia 8, Ala (TN)

Under 10-Pulcini 2013: Torneo dei Derby, lunedì 1 maggio (ore 14), centro sportivo di via Cascione Vialone 19, Sant'Alessio con Vialone (PV)

Under 9-Pulcini 2014: Memorial 'Giuliano Dalla Gassa', lunedì 1 maggio (ore 15), stadio comunale di viale Venezia 17, Galliera Veneta (PD)

