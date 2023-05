Giovanili, il programma del fine settimana

Sette formazioni in campo nel prossimo weekend di gare del mese di maggio per il Settore Giovanile e l' Attività di base gialloblù.

L'altra formazione del Settore Giovanile impegnata in questo fine settimana sarà l'Under 18 di mister Alessandro Montorio, in trasferta Centro Sportivo 'Fabbri' di Ferrara contro la SPAL: la gara è in programma domenica 14 maggio alle ore 15.