Giovanili, il programma del fine settimana

Gli impegni delle squadre dell'Hellas: Primavera con la Juve, Under 17 col Como

Weekend ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile gialloblù, che vedrà impegnate ben sette squadre.

All'Antistadio 'Tavellin', oltre alla Primavera di mister Salvatore Bocchetti - che affronterà la Juventus capolista nel pomeriggio di sabato 10 settembre , alle ore 15 - giocherà anche l' Under 17 di mister Mauro Coppini , che sfiderà il Como alle ore 15 di domenica 11 settembre .

L' Under 14 di mister Thomas Vicenzi sarà invece impegnata per tutta la durata del fine settimana nel torneo "Ravenna Top Cup" .

Il torneo "Memorial Giacomini", che si terrà a Montichiari, in provincia di Brescia, vedrà scendere in campo quattro formazioni delle giovanili gialloblù : sabato 10 settembre saranno impegnate l’Under 13 di mister Jacopo De Paolini, alle ore 9, e gli Esordienti 2011 di mister Enrico Donadoni, alle ore 15, mentre domenica 11 settembre giocheranno gli Esordienti 2012 di mister Daniele Marchi e i Pulcini 2013 di mister Daniele Fedrigo, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 16.05. Questi ultimi prenderanno parte anche al torneo "Città di San Michele", che si terrà domenica alle ore 9.