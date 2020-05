Giovanili: rinnova Margiotta, firmato un triennale

Dopo le conferme degli scorsi giorni, adesso arriva l’ufficialità: Massimo Margiotta resterà il responsabile del settore giovanile dell’Hellas.

In questi minuti è arrivata la formalizzazione della firma sul contratto che legherà Margiotta al Verona fino al 2023. Accordo triennale, quindi.

Questa la nota diramata dall’Hellas.

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto di Massimo Margiotta, che sino al 30 giugno 2023 continuerà a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù.

La prosecuzione del rapporto di lavoro con Massimo Margiotta per un altro triennio segue la linea della continuità, in nome dell’ottimo lavoro svolto dal dirigente gialloblù sin dal suo arrivo a Verona nell’estate del 2017. Un lavoro fatto di competenza, professionalità e dedizione che ha permesso al vivaio dell’Hellas Verona una graduale quanto costante crescita, sia a livello complessivo del settore che di valorizzazione di singoli calciatori, alcuni dei quali sono approdati stabilmente in Prima Squadra mentre altri sono stati gradualmente aggregati ad essa, tutti provenienti dalla formazione Primavera, quest’ultima finalista di Coppa Italia di categoria nella stagione 2019/2020, risultato senza precedenti nella storia dell’Hellas Verona”.