Giovanili Verona, i risultati del fine settimana

I ragazzi di mister Mauro Coppini si sono imposti per 4-0 contro il Como, cogliendo la seconda vittoria e raggiungendo il primo posto in classifica con 6 punti conquistati. Per i gialloblù si sono rivelate decisive le reti di Agbonifo, autore di una doppietta, oltre a quelle di Soragni e Caneva .

Quattro giorni di torneo per l'Under 14 di mister Thomas Vicenzi, che nel 'Ravenna Top Cup' si è spinta sino agli ottavi di finale. L'Under 13, gli Esordienti 2011, gli Esordienti 2012 e i Pulcini 2013 hanno invece partecipato al 'Memorial Giacomini' tenutosi a Montichiari. A spiccare sono i risultati degli Esordienti 2011 di mister Enrico Donadoni, che si sono posizionati al 2° posto, e dell'Under 13 di mister Jacopo De Paolini che ha raggiunto il 3° posto finale.