Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Primavera in campo lunedì con l'Empoli, Under 17 in trasferta col Como domenica

Redazione Hellas1903

Primo match casalingo del 2023 per la Primavera di mister Paolo Sammarco, che nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio, alle ore 14.30, tornerà a giocare al 'Sinergy Stadium' sfidando l'Empoli.

Torna in campo anche l'Under 17 di mister Mauro Coppini, che riprenderà la marcia in campionato - dopo la sosta natalizia - da seconda forza in classifica, con 32 punti all'attivo al pari del Milan, e a 5 lunghezze di distacco dall'Inter capolista. I gialloblù affronteranno il Como in trasferta, nel match fissato per domenica 15 gennaio (ore 14.30) al centro sportivo 'SNEF Lambrone' di Erba.

Primo match del 2023 anche per l'Under 14 di mister Thomas Vicenzi, attualmente seconda in classifica con 28 punti (al pari del Pordenone) e a soli 3 punti di ritardo dal Padova capolista. Il Verona ospiterà il Cittadella all'Antistadio 'Tavellin' nella mattinata di domenica, col fischio d'inizio in programma alle ore 10.30.

fonte: hellasverona.it