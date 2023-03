Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Under 17 in campo col Cagliari in trasferta. Torneo a Umago per l'Under 13

Nell'ultimo fine settimana di marzo, sarà l'Under 17 di mister Mauro Coppini l'unica formazione del SettoreGiovanile gialloblù a scendere in campo. I gialloblù saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari, gara valida per la 23a giornata di campionato, in programma domenica 26 marzo (ore 14.30) al Centro Sportivo Asseminello, località Sa Ruina, ad Assemini (Cagliari).