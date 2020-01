Giovanili Verona, l’Under 17 batte il Bologna

l Settore Giovanile gialloblù sta tornando, domenica dopo domenica, a ripredere la consueta tabella di marcia, relativamente agli impegni di campionato. Dovrà attendere ancora una settimana la Primavera di mister Nicola Corrent, che nel frattempo ha giocato una significativa amichevole contro la quinta forza del campionato di Serie B, vale a dire il Cittadella, perdendo di misura per 2-1. Per i gialloblù è andato in gol Nunzio Brandi.

Match di campionato, invece, per l’Under 17, vittoriosa sul campo del Bologna per 1-0, grazie al gol di Schiavoni. Successi anche per le squadre Under 16 e Under 15, entrambe vittoriose contro la Cremonese: 2-1 per i primi, in virtù dei centri di Padovani e Andreani, e 3-0 per i secondi, grazie alla tripletta di un incontenibile Valenti. Turno di riposo per l’Under 14, mentre l’Under 13 era impegnata in una amichevole: per i ragazzi di Francesco Caldana è arrivato un rotondissimo 4-0 contro la SPAL.

fonte: hellasverona.it