Giovanili, via al campionato per l’Under 18

La squadra di Sammarco in trasferta con l'Inter, l'Under 17 col Monza

Nel prossimo weekend saranno cinque le formazioni del Settore Giovanile dell'Hellas Verona a scendere in campo.

L'Under 18 di mister Paolo Sammarco debutterà in campionato sfidando l'Inter in trasferta: il match si terrà al centro sportivo "Borgonovo" di Giussano nel pomeriggio di sabato 17 settembre, alle ore 15.