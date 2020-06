Margiotta e i giovani gialloblù: “Si preparano per essere pronti per la Prima Squadra”

“Quanti ragazzi della Primavera giocheranno in Prima Squadra in questa fase? Intanto spero che i ragazzi giochino perché si sono ritagliati un piccolo spazio con la Prima Squadra, e non a causa di infortuni. I nostri ragazzi si stanno allenando per farsi trovare pronti, e per sfruttare eventuali possibilità. Ma in questo momento l’importante è che tutta la Prima Squadra rimanga a disposizione di Juric. I ragazzi stanno facendo sacrifici, e spero che possano attirare l’attenzione di Juric”.

Queste le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile del Verona, Massimo Margiotta, intervenuto in una diretta Instagram del club gialloblù.