Nazionali, bene Udogie con l’Italia Under 19

Altra significativa soddisfazione per Iyenoma Destiny Udogie, che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 gennaio, è sceso in campo con l’Italia Under 19 in occasione dell’amichevole internazionale contro la Spagna, terminata col punteggio di 1-1.

A Madrid, il terzino della Primavera dell’Hellas ha giocato (bene) l’ultima mezz’ora di gara con la Nazionale di categoria allenata dal ct AlbertoBollini.

Un altro, importante passo in avanti per Udogie, che tornerà ora a disposizione della Primavera di mister Nicola Corrent con un obiettivo in più all’orizzonte: giocare la fase Elite dell’Europeo di categoria che di disputerà in Italia dal 25 al 31 marzo prossimi. Gli ‘azzurrini’ sono stati inseriti nel gruppo 5 con Norvegia, Islanda e Slovenia.

fonte: hellasverona.it