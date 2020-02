Nazionali, convocazioni per Udogie e Jocic

Il terzino della Primavera gialloblù Iyenoma Destiny Udogietorna a vestire l’azzurro a poche settimane di distanza dall’amichevole di Madrid contro la Spagna. Il Cittì della Nazionale italiana Under 18 Bernardo Corradi ha infatti ufficialmente convocato il nostro Primavera in vista della sfida amichevole internazionale tra Francia e Italia, che si terrà vicino Parigi, precisamente nella città di Clairefontaine.

Il giocatore si unirà alla delegazione azzurra domenica 9 febbraio, per poi volare in Francia il giorno successivo. Gli azzurrini svolgeranno quindi, tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio, due giorni di allenamento in preparazione all’amichevole programmata per le ore 11 di mercoledì 12 febbraio.

Quella di Udogie non è però l’unica chiamata Nazionale ad interessare la Primavera di mister Nicola Corrent. A partire da domenica 23 febbraio, infatti, il centrocampista gialloblù Bogdan Jocic sarà impegnato agli ordini del Commissario Tecnico della Serbia Under 19, Milan Lesnjak, in preparazione all’Elite Round di categoria, dal quale usciranno le Nazionali qualificate al prossimo Campionato Europeo U19 che sarà ospitato dall’Irlanda del Nord. Elite Round nel quale la Serbia di Jocic, nel mese di marzo, affronterà Galles, Austria e Germania.

fonte: hellasverona.it