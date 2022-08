Primavera, arriva il Bologna. Bocchetti: “Pronti, cerchiamo la prima vittoria”

Dopo le trasferte con Sampdoria e Sassuolo, i gialloblù giocano domani all'antistadio

Redazione Hellas1903

Dopo due trasferte consecutive la Primavera gialloblù è pronta a tornare a Verona. Nel turno infrasettimanale della 3a giornata, infatti, i ragazzi di mister Salvatore Bocchetti ospiteranno il Bologna all'Antistadio 'Tavellin'.

La sfida, in programma domani - mercoledì 31 agosto, alle ore 16.30 - sarà trasmessa in diretta su Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre.

Curiosamente, sono stati proprio i felsinei l'ultimo avversario affrontato dalla Primavera tra le mura amiche: lo scorso 7 maggio, nella penultima giornata di campionato, i gialloblù si sono imposti per 6-0 conquistando la matematica salvezza in Primavera 1.

Il Bologna, guidato per il secondo anno consecutivo da mister Luca Vigiani, ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione. Nella prima giornata i rossoblù hanno superato 2-1 l'Inter Campione d'Italia in carica, per poi ripetersi nell'ultimo turno, per 2-0, contro la squadra che ha conteso lo scudetto ai nerazzurri, ovvero la Roma.

Buona parte dell'attuale rosa della Primavera del Bologna è infatti composta da calciatori appartenenti alla formazione Under 18 che lo scorso hanno ha sfiorato il titolo nazionale di categoria, perdendo solo in finale contro la SPAL.

Schirone e compagni debutteranno così in casa contro un avversario in forma e a punteggio pieno. I gialloblù si presenteranno invece con 1 punto all'attivo (0-0 contro la Sampdoria) e due prestazioni di carattere alle spalle, l'ultima delle quali - contro il Sassuolo - ha dato vita a un match combattuto sino al triplice fischio.

"Sarebbe bello trovare la prima vittoria in casa, davanti al nostro pubblico, e ce la metteremo tutta" ha dichiarato mister Salvatore Bocchetti alla vigilia della sfida, aggiungendo: "Ci siamo preparati bene. Credo che il Bologna sia una delle squadre che lotterà per il vertice della classifica, considerando anche il campionato disputato lo scorso anno dalla loro formazione Under 18.

Ci aspetta un periodo caratterizzato da tante partite, ci sarà bisogno dell'apporto di tutti. Ho detto ai ragazzi che per farsi trovare pronti - come stanno facendo ora - dovranno allenarsi sempre al massimo.

Ogni seduta di lavoro è buona per darmi indicazioni, e sicuramente questa partita è un ulteriore prova per capire che siamo e cosa saremo in campionato".

Arbitro dell'incontro sarà Giuseppe Vingo (Sez. AIA di Pisa), mentre gli assistenti saranno Alessandro Antonio Boggiani (Sez. AIA di Monza) e Matteo Taverna (Sez. AIA di Bergamo).

fonte: hellasverona.it