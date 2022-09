Primavera, arriva la Juventus

I gialloblù giocano all'antistadio con la prima in classifica. Bocchetti: "In casa nostra sarà dura per tutti"

Redazione Hellas1903

Dopo aver raccolto tre risultati utili nelle prime quattro giornate di campionato, l'Hellas Verona ospiterà all'Antistadio 'Tavellin' l'attuale capolista del campionato Primavera 1, ovvero la Juventus.

I ragazzi di mister Salvatore Bocchetti si presenteranno infatti al prossimo, difficile impegno con 3 punti all'attivo, frutto dei pareggi contro Sampdoria, Bologna e InterCampione d'Italia in carica.

Il match, in programma domani - sabato 10 settembre (ore 15) - sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

I bianconeri, quest'anno guidati da Paolo Montero, si presentano invece alla 5a giornata da imbattuti, al primo posto in classifica a quota 10 punti. La Juventus infatti ha iniziato il proprio campionato pareggiando contro il Sassuolo, per poi superare Udinese, Empoli e Atalanta. I bianconeri vantano inoltre il miglior reparto offensivo del campionato grazie ai 13 gol segnati nelle prime 4 partite disputate, 6 dei quali segnati da Nicolò Turco, attuale capocannoniere del campionato.

Una Juventus che sta confermando quanto di buono fatto nella passata stagione, archiviata con 57 punti totali e che le hanno permesso di conquistare il quinto posto in classifica, valido per un posto ai Play Off, dove è stata eliminata in semifinale dalla Roma.

"La Juventus è una squadra attrezzatissima, costruita per vincere il campionato e sarà una sfida bellissima" ha dichiarato mister Salvatore Bocchetti alla vigilia del match, aggiungendo: "Noi però vogliamo essere concreti e fare una grande prestazione. Dopo il punto conquistato contro l'Inter, ho detto ai ragazzi che dovevano subito pensare alla prossima partita. In casa nostra sarà dura per tutti, per questo mi aspetto una partita maschia, dove dovremo essere bravi a non concedere nulla. Solo così otterremo un grande risultato"

Arbitro dell'incontro sarà Leonardo Mastrodomenico (Sez. AIA di Matera), mentre gli assistenti saranno Giorgio Lazzaroni (Sez. AIA di Udine) e Luca Landoni (Sez. AIA di Milano).

fonte: hellasverona.it