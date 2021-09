Primavera, c’è il Venezia in Coppa Italia

Domani all'antistadio i gialloblù in campo nel turno dei trentaduesimi

Dopo aver disputato le prime tre giornate del campionato di Primavera 1 2021/22, nelle quali sono arrivati i primi 4 punti in classifica, i ragazzi allenati da mister Nicola Corrent sono pronti a fare il loro debutto anche nella Primavera TIMVISION Cup 2021/22 . Mercoledì 22 settembre (ore 15), i gialloblù sfideranno il Venezia all'Antistadio 'Guido Tavellin', in un match valido per i 32esimi di finale, tutto da vivere in diretta sulla pagina Facebook Hellas Verona FC.

Reduce dalle ottime ultime due esperienze nella competizione - finale contro la Fiorentina raggiunta nel 2020 e semifinale persa solo ai supplementari contro la Lazio lo scorso anno - i giovani gialloblù esordiranno nella giornata di domani contro il Venezia, avversario già affrontato dai gialloblù nella stagione 2020/21 nel campionato di Primavera 2. L'ultimo precedente tra le due squadre sorride all'Hellas e risale al 24 aprile scorso, quando il Verona si impose per 2-0 in casa degli avversari, in una delle gare decisive per la promozione diretta in Primavera 1.