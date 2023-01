Primavera, c’è la sfida con l’Empoli

La prima gara casalinga del 2023, per la Primavera di mister Paolo Sammarco , coinciderà con la sfida all' Empoli valida per il posticipo della 14a giornata di campionato.

Il match è in programma domani - lunedì 16 gennaio ( ore 14.30 ) - al 'Sinergy Stadium' di Verona, e verrà trasmesso in diretta da Sportitalia , sul canale 60 del digitale terrestre.

L'Hellas, che occupa infatti il nono posto in campionato con 18 punti all'attivo al pari del Lecce , ha di fronte a sè uno scontro diretto di metà classifica, essendo l' Empoli attualmente 11esimo con un punto in meno conquistato rispetto ai gialloblù.

La formazione toscana, allenata da mister Antonio Buscè , ha raccolto 4 vittorie , 6 sconfitte e 3 pareggi, ed ha ottenuto gli ultimi 3 punti proprio in trasferta, lo scorso 12 novembre, grazie al successo per 1-0 contro il Bologna .

Gli ultimi incroci risalgono alla passata stagione di Primavera 1: vittoria gialloblù nel match di esordio in campionato per 2-1, e successo toscano (col medesimo risultato) nella sfida di ritorno giocata nel febbraio del 2022.

“Torniamo a Verona dopo due mesi, dove fin qui fatto bene” ha dichiarato mister Paolo Sammmarco , aggiungendo: “Vogliamo far sì che il campo di casa diventi il nostro fortino e speriamo di proseguire in questa direzione.

Ora ci aspetta una partita importante, come tutte d’altronde, che ci farà capire a che livello siamo arrivati. L’Empoli è una squadra quadrata, con buone individualità e noi cercheremo di mettetela in difficoltà con le nostre armi. La sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia di pochi giorni fa ci ha dato comunque indicazioni positive, ecco perché dobbiamo essere fiduciosi per le prossime sfide”.