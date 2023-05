Primavera, c’è l’Empoli

Gialloblù in trasferta sul campo dei toscani. Sammarco: "Siamo carichi"

La prima di queste vedrà i gialloblù sfidare l' Empoli , nel match in programma domani - venerdì 12 maggio ( ore 15 ) - al centro sportivo 'Petroio' di Vinci, e che sarà trasmesso in diretta su Sportitalia , sul canale 60 del digitale terrestre.

42 punti , 7 risultati utili consecutivi alle spalle e decimo posto in classifica : è questo il bottino di Schirone e compagni dopo le 30 partite disputate in campionato e alla vigilia del tour de force finale della competizione.

Gli stessi punti conquistati dall'Empoli di mister Antonio Buscè, che si appresta ad accogliere il Verona tra le mura amiche come una delle migliori formazioni per rendimento interno del Primavera 1 TIM, avendo totalizzato 28 punti in casa grazie a 8 vittorie e 4 pareggi.