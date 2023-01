Primavera, che sfida in Coppa Italia con l’Inter: l’Hellas perde per 5-4

Si è concluso agli ottavi di finale il cammino in Primavera TIM Cup dell' Hellas Verona che, contro l' Inter , hanno perso di misura per 5-4 dopo i tempi supplementari.

Ma soltanto due minuti più tardi, al 21', il Verona riapre la gara. Grande azione, tutta in verticale, con Joselito che serve per Caia, il quale trova Cazzadori dentro l'area, tagliando in mezzo ai centrali nerazzurri: il mancino di prima intenzione del numero 22 gialloblù coglie in controtempo Calligaris per il gol del 2-1.