Primavera, con il Brescia è sfida al vertice

La squadra di Corrent in campo all'antistadio con la formazione lombarda, seconda in classifica

Redazione Hellas1903

La Coppa Italia è alle spalle. La semifinale con la Lazio ha visto i gialloblù uscire sconfitti da Formello - nei supplementari – ma a testa altissima. Con pieno merito, ma anche come unica squadra militante nella Primavera 2, gli uomini di Corrent sono arrivati nella 'Top 4' della competizione per il secondo anno consecutivo. Adesso, però, a Calabrese e compagni spetterà l’ancora arduo compito di concludere col lieto fine una stagione sin qui eccellente. Domani - sabato 17 aprile - all'Antistadio arriverà il Brescia per la 18a giornata del campionato Primavera 2 (fischio d'inizio alle ore 15).

LA PARTITA SARÀ IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI HELLAS VERONA GIOVANILI (CLICCA QUI) E SU HELLASVERONA.IT

Al giro di boa di un mese di aprile fittissimo, il Verona dovrà appellarsi a tutte le energie fisiche e mentali disponibili. Il confronto con il Brescia è di grande importanza in ottica classifica e di mantenimento del primato. La striscia di 9 vittorie consecutive nella competizione ha infatti permesso ai gialloblù di salire in vetta, con 8 lunghezze di vantaggio (e con una gara in meno) sulle attuali prime inseguitrici, vale a dire il Parma e proprio il Brescia.

I lombardi arriveranno dunque agguerriti all'Antistadio, a caccia di punti per accorciare sull'Hellas capolista, quando – ormai - mancano appena 5 partite al termine della regular season. Di contro il Verona - fisicamente sollecitato dai tantissimi impegni - cercherà di fare suo lo scontro diretto (all'andata, a Brescia, finì 0-0), galvanizzato da un ruolino di marcia fuori dal comune.

La vittoria per 4-2 in casa del Monza è valsa ai ragazzi di Corrent la controprova della forza di questo gruppo, dopo i primi difficili 45 minuti che hanno visto i gialloblù andare al riposo sotto di un gol. Ha fatto bene anche il Brescia nello scorso turno di campionato, superando per 3-1 il Pordenone senza difficoltà.

fonte: hellasverona.it