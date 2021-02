Primavera, è grande Hellas: Roma battuta, gialloblù avanti in Coppa Italia

Vittoria per 2-1, decidono i gol di Coppola e Yeboah, la squadra di Corrent ai quarti

I gialloblù si impongono per 2-1, a decidere sono i gol di Coppola e Yeboah. La Roma, che chiude in dieci per l'espulsione di Vicario (cartellino rosso per doppia ammonizione) accorcia con Satriano, ma il successo è per la squadra di Nicola Corrent