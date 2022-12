Primavera Hellas, 3-5 nel test con l’Offanenghese

Si è conclusa la prima amichevole in programma in questa sosta invernale per la Primavera di mister Paolo Sammarco. I gialloblù hanno disputato un buon test contro l'Offanenghese, formazione militante nell'Eccellenza lombarda, utile a mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato Primavera 1 TIM, fissata per sabato 7 gennaio (ore 14.30) contro l'Udinese.