Primavera Hellas, arriva il Cesena

Gialloblù in campo al Sinergy Stadium con la formazione bianconera

Con due successi consecutivi casalinghi alle spalle la Primavera viaggia verso il posticipo della 9a giornata, dove dinnanzi a sé troverà il Cesena.

La sfida è in programma domani, lunedì 24 ottobre (ore 15) al 'Sinergy Stadium, e verrà trasmessa in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

I gialloblù, nei due match interni giocati nel rinnovato impianto di via Sogare, hanno superato il Torino 1-0 ottenendo il primo successo in campionato, per poi battere anche il Padova (2-0) nei 32esimi di finale di Primavera TIM Cup.

La sfida vedrà il debutto in campionato per mister Paolo Sammarco, che ha iniziato la sua avventura sulla panchina della Primavera proprio nel match di Coppa Italia giocato pochi giorni fa.

Uno scontro diretto per la salvezza quello che si profila all'orizzonte, essendo il Verona 13esimo con 7 punti conquistati (al pari di Sampdoria e Napoli) e a 3 lunghezze di vantaggio sul neopromosso Cesena.

La squadra di mister Giovanni Ceccarelli ha infatti chiuso al primo posto lo scorso campionato Primavera 2, di cui si è anche laureato campione dopo aver battuto l'Udinese nel mach di Supercoppa valido per l'assegnazione del titolo.

Nell'attuale campionato, invece, i bianconeri hanno raccolto 6 sconfitte, 1 pareggio ed 1 vittoria, quest'ultima ai danni del Lecce per 1-0. Come i gialloblù, il Cesena ha debuttato però con un successo in Coppa Italia, dove pochi giorni fa ha battuto il Parma2-1 nei 32esimi di finale.

"Cercheremo di fare una partita importante, vogliamo fare bene e vincere questo scontro diretto" ha dichiarato mister Paolo Sammarco nel presentare la sfida, aggiungendo: "Sappiamo però che il Cesena è una buona squadra, difficile da affrontare, brava a difendere e pericolosa in fase di ripartenza. Dovremo stare attenti, ma abbiamo preparato bene la partita.

Il mio debutto in campionato? Spero sia importante come lo è stato quello di Coppa Italia. I ragazzi hanno risposto bene agli stimoli in questi giorni. Li ho visti carichi, concentrati e in fiducia, come lo sono io. Non vedo l'ora che arrivi lunedì".

Arbitro dell'incontro sarà Marco Monaldi (Sez. AiA di Macerata), mentre gli assistenti saranno Edoardo Maria Brunetti (Sez. Aia di Milano) e Alessandro Cassano (Sez. AIAI di Saronno).

