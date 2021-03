Primavera Hellas, arriva il Pordenone

La squadra di Corrent in campo all'Antistadio dopo due vittorie consecutive

Domani, sabato 6 marzo all'Antistadio Tavellin (ore 14.30), andrà in scena Hellas Verona – Pordenone, match valido per la 12esima giornata del campionato Primavera 2. Sarà il terzo confronto stagionale fra le due squadre, con i gialloblù che hanno vinto entrambi i precedenti, quello di Coppa Italia, (1-0 con un'autentica perla di Matteo Cancellieri) e quello della gara d’andata (5-2 dell'esordio in campionato).