Primavera Hellas, arriva il Torino

Gialloblù in campo domani al Sinergy Stadium. Bocchetti: "Reagiamo dopo la sconfitta con la Fiorentina"

Redazione Hellas1903

A distanza di un mese dall'ultimo match casalingo, la Primavera di mister Salvatore Bocchetti torna a Verona. I gialloblù affronteranno il Torino nel match valido per la 7a giornata, sul rinnovato prato sintetico del 'Sinergy Stadium' di via Sogare, l'impianto che sino al termine della stagione ospiterà le gare di Schirone e compagni.

La sfida è in programma domani, venerdì 7 ottobre (ore 16), e verrà trasmessa in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

Un avvio di stagione molto impegnativo per i gialloblù, che dopo 6 giornate hanno conquistato 4 punti e affrontato alcune delle formazioni piùin forma come Juventus, Fiorentina, Sassuolo e Bologna.

Il prossimo avversario, ovvero il Torino, non è da meno: i granata sono attualmente terzi (al pari di Lecce e Frosinone) con 13 puntiall'attivo, raccolti grazie a 4 successi e 1 pareggio. L'unica sconfitta è arrivata proprio nel derby contro la Juventus (3-4), giocato nell'ultimo turno di campionato tra le mura amiche. La formazione piemontese, quest'anno allenata da mister Giuseppe Scurto, risulta infatti imbattuta lontano da casa.

Gli ultimi precedenti tra le due squadre vedono il Torino in vantaggio nel computo dei successi per 3-1: nel campionato Primavera 1 2017/18 i gialloblù si imposero in trasferta per 2-1 nel match di andata, per poi essere sconfitti con lo stesso risultato al ritorno. I granata si sono poi aggiudicati entrambe le sfide giocate nella scorsa stagione (1-4 e 2-1).

"Abbiamo di fronte a noi un'altra gara non facile, ma il campionato è bello proprio per questo. Si torna a giocare dopo il passo falso di Firenze, vogliamo reagire alla grande e tornare a fare punti il più velocemente possibile" ha dichiarato mister Salvatore Bocchetti, che nel presentare la sfida ha così parlato del prossimo avversario: "non conosco personalmente mister Scurto, ma ha già diversi campionati alle spalle e sta facendo molto bene al Torino. Noi però dobbiamo pensare solo a fare bene, sfruttando anche il fattore campo essendo che torniamo a giocare in casa".

Arbitro dell'incontro sarà Matteo Centi (Sez. AIA di Terni), mentre gli assistenti saranno Giampaolo Jorgji (Sez. AIA di Albano Laziale) e Alessandro Rastelli (Sez. AIA di Ostia Lido).

fonte: hellasverona.it