Primavera Hellas, arriva l’Inter

Domani la squadra di Sammarco gioca al Sinergy Stadium con la formazione nerazzurra

Redazione Hellas1903

Terzo impegno casalingo in questo mese di febbraio per la Primavera di mister Paolo Sammarco che domani, sabato 25 febbraio(ore 12.30), affronterà l'Inter al 'Sinergy Stadium' nella 21a giornata di campionato. Il match verrà trasmesso in diretta su Sportitalia, canale 60del digitale terrestre.

I gialloblù, reduci dalla sconfitta di Bologna, torneranno a giocare tra le mura amiche dopo il successo per 4-0 ottenuto contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 febbraio, conquistato grazie alla doppietta di Patané e ai gol di Caia e Cazzadori.

L'Hellas si trova attualmente al 13o posto in classifica a quota 24 punti, frutto di 5 vittorie e 9 pareggi. Proprio al 'Sinergy Stadium' sono arrivate 6 delle 8 reti segnate da Federico Caia - miglior marcatore della squadra - in questo campionato, il quale è andato a segno in tutte le ultime 4 sfide casalinghe dei gialloblù contro Empoli, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo. Inoltre, il classe 2003 è il secondo miglior giocatore del Primavera 1 per partecipazione al totale delle reti della propria squadra (8 su 24), ovvero il 33.3%, dietro solamente a Kevin Bruno del Sassuolo(13 su 28, 46.4%).

Dall'altra parte, i nerazzurri arrivano da 5 risultati utiliconsecutivi in campionato - che li hanno portati al 10o posto in classifica a quota 28 punti - e non perdono dal 20 gennaio scorso. Nell'ultimo turno, l'Inter ha battuto per 2-0 il Torino grazie ai gol di Fontanarosa ed Esposito, che è il miglior realizzatore della formazione di mister Cristian Chivu con 9 gol in 19 presenze in campionato.

Queste le parole di mister Paolo Sammarco alla vigilia del match: "Ci aspetta una partita tosta, dura, perché l'Inter sta facendo bene nell'ultimo periodo. Noi, come sempre, ci siamo preparati e i ragazzi sono carichi, li ho visti pronti e determinati, sapendo che dobbiamo tornare a fare punti. Conosciamo inoltre l'avversario, avendolo già affrontato in Coppa Italia, partita in cui abbiamo dimostrato di essere all'altezza per poi essere beffati soltanto ai tempi supplementari. Domani speriamo di fare una partita altrettanto buona, ma con un risultato diverso".

Arbitro dell'incontro sarà Enrico Gemelli (Sez. AIA di Messina), mentre gli assistenti saranno Francesco Picciché (Sez. AIA di Trapani) e Matteo Nigri (Sez. AIA di Trieste).

fonte: hellasverona.it