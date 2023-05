Primavera, Hellas avanti tutta: 3-1 all’Udinese

Settimo risultato utile consecutivo per i gialloblù. In gol Bernardi, El Wafi e Cazzadori

Redazione Hellas1903

Settimo risultato utile consecutivo per la Primavera gialloblù che al ‘Sinergy Stadium’ supera l’Udinese per 3-1 nella 30a giornata di campionato. All’iniziale vantaggio ospite firmato da Russo, hanno risposto le reti di Bernardi, El Wafi e Cazzadori.

Venendo alla cronaca, la prima occasione del match, al 7’, è del Verona su azione di contropiede: il pallone arriva a Bragantini sulla destra, il quale entra in area superando due avversari e da posizione defilata calcia sul primo palo, ma Di Bartolo devia in angolo.

L’Udinese passa in vantaggio al 9’ grazie al tap-in di Russo dal cuore dell'area, deviando con il destro la conclusione debole di Centis arrivata dal lato destro dell’area.

Dopo appena due minuti, i gialloblù trovano la rete del pareggio: cross dalla destra di Bragantini, colpo di testa da parte di Caia che viene neutralizzato sulla linea da Di Bartolo, ma sulla respinta del portiere è Bernardi il più rapido ad arrivare e ribadire in rete dall'interno dell'area piccola.

Al 17’ viene annullata la rete che sarebbe valsa per il 2-1 del Verona, sempre ad opera di Bernardi, questa volta bravo ad insaccare con una conclusione mancina dal limite dell’area, ma l’assistente alza la bandierina per una presunta posizione di fuorigioco di un giocatore gialloblù.

Il Verona completa la rimonta al 31’: punizione in zona centrale dai venticinque metri, calciata da Joselito, la barriera ospite respinge, il pallone termina sul sinistro di Bragantini che dal limite destro trova Bernardi sul secondo palo, all'interno dell'area. L'esterno gialloblù converge e calcia con il destro, ma Di Bartolo è bravo a deviare il tiro distendendosi sulla propria sinistra, sulla ribattuta, però, El Wafi è libero sul secondo palo ed insacca colpendo di testa a porta praticamente sguarnita.

L’ultima occasione del primo tempo arriva al 39’: calcio di punizione per il Verona appena fuori dal vertice sinistro dell'area, Caia supera la barriera con il destro, ma Di Bartolo è attento e respinge tuffandosi all'altezza del primo palo.

Nella ripresa, al 54’, Ulineia si propone in avanti sulla sinistra, triangolo in area con Centis, conclusione ravvicinata sul primo palo, Boseggia salva tutto in uscita bassa, ma l'azione viene fermata per posizione di fuorigioco dello stesso Ulineia al momento del tocco di ritorno da parte del compagno di squadra.

Tre minuti più tardi, al 57’, il Verona aumenta il proprio vantaggio portandosi sul 3-1. Calcio d'angolo di Bragantini dalla sinistra, pallone sul secondo palo dove Cazzadori è libero e può ribadire in rete da pochi passi toccando con il destro in mezzo alle gambe di Di Bartolo nono centro in campionato per l'attaccante classe 2004.

Ancora Cazzadori va vicino al gol che sarebbe valso la doppietta personale, e il 4-1 dei gialloblù, ma la sua potente conclusione ad incrociare con il mancino da posizione defilata è deviata in angolo da Di Bartolo.

L’Udinese prova a reagire al 74’ con il colpo di testa da parte di Lozza, su cross dalla sinistra di Centis, l'attaccante ospite indirizza però debolmente verso il secondo palo e Boseggia blocca senza problemi.

Al 79’, grande occasione per il subentrato Dentale che si inserisce perfettamente sul filo del fuorigioco sorprendendo la retroguardia ospite, ma la sua conclusione a tu per tu con Di Bartolo termina fuori per questione di centimetri.

È di fatto l’ultima emozione della gara che termina con la vittoria per 3-1 della formazione di mister Paolo Sammarco che con questi tre punti si porta a quota 42 in classifica, momentaneamente a dieci lunghezze di vantaggio sulla zona Play-out.

Il prossimo impegno dei gialloblù è in programma venerdì 12 maggio (ore 15), in trasferta contro l’Empoli, gara valida per la 31a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

fonte: hellasverona.it