Primavera Hellas, big match con l’Udinese

Anche la Primavera gialloblù torna in campo. In attesa di conoscere le date relative ai recuperi dei match contro Cittadella e Milan, i ragazzi di mister Nicola Corrent riprendono domani, sabato, 7 marzo, alle ore 14.30, all’Antistadio, la propria marcia in campionato, ospitando l’Udinese.

I friulani hanno all’attivo un match in più dei gialloblù, e si presentano a Verona da terza forza del campionato, a quota 34 punti. L’Udinese, al contrario dell’Hellas, ha infatti regolarmente disputato la 18a giornata di campionato, in programma lo scorso 22 febbraio, imponendosi per 3-1 sul Venezia, vittoria che ha determinato il sorpasso in classifica proprio sui gialloblù.

L’obiettivo di Sane e compagni è quindi ben delineato: tornare al successo per riprendere quota in alta classifica.

A dirigere l’incontro sarà Marco Monaldi della sezione AIA di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Lattanzi e Donato di Milano.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30 di domani, sabato 7 marzo, e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta streaming del match su hellasverona.it e sulla pagina facebook ufficiale Hellas Verona FC (CLICCA QUI)

fonte: hellasverona.it