Primavera Hellas, c’è il Bologna

Gialloblù in trasferta. Sammarco: "Noi in campo con l'atteggiamento giusto"

Secondo match settimanale per la Primavera di mister Paolo Sammarco , che domani - sabato 18 febbraio ( ore 15 ) - affronterà il Bologna al Centro Tecnico 'Galli' di Casteldebole. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sull'app ufficiale di Sportitalia , sul canale Solo Calcio .

I gialloblù sono reduci dal successo per 4-0 contro il Sassuolo , il primo del 2023 e che ha portato il Verona al 13esimo posto in classifica con 24 punti all'attivo.

Il Bologna di mister Luca Vigiani , invece, è attualmente sesto in classifica e arriva da 4 risultati utili consecutivi , l'ultimo dei quali l'ha visto battere la Roma capolista 3-2 tra le mura amiche. I rossoblù sono la q uinta miglior formazione (assieme al Sassuolo) per rendimento interno , grazie a 6 successi raccolti nelle 10 gare fin qui disputate.

Sono due i dati che accomunano le due squadre. Entrambe vantano già 10 differenti marcatori in campionato, e i rispettivi capocannonieri hanno realizzato lo stesso numero di reti: 8 i gol segnati, infatti, sia da Federico Caia (per il Verona), sia da Antonio Raimondo (per il Bologna).