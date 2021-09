Primavera Hellas, c’è il Lecce. Corrent: “Noi bene, ma la gara è difficile”

I gialloblù all'antistadio, il tecnico: "Troviamo un avversario che ha grande entusiasmo"

Dopo la bella vittoria per 2-1 sui campioni d'Italia dell'Empoli e il prezioso punto (0-0) raccolto lunedì sul campo della SPAL, intervallati dalla pausa dedicata alle Nazionali, per la Primavera gialloblù - forte dei 4 punti già raccolti - è tempo di tornare a casa .

Sarà l'Antistadio 'Tavellin', infatti, il teatro della sfida contro il Lecce, valida per la 3a giornata di un campionato Primavera 1 che si fa sempre più avvincente . I giallorossi sono - come i gialloblù di mister Nicola Corrent - una delle neopromosse del torneo, e nelle prime due giornate di campionato sono stati capaci di fermare sull'1-1 sia il Cagliari (in trasferta) che il Bologna (in casa), formazioni di assoluto livello che disputano da anni il massimo campionato giovanile italiano.

"Sapevo di allenare una squadra con grande voglia di mettersi in evidenza - ha sottolineato l'allenatore gialloblù Nicola Corrent - e quella voglia dobbiamo continuare ad averla. Ma le gare contro Empoli e SPAL sono già il passato, guardiamo oltre. In questa settimana, più corta rispetto al solito, avendo giocato lunedì pomeriggio, abbiamo cercato di recuperare più energie possibili. Il tempo è stato comunque sufficiente per lavorare al meglio, domani vogliamo fare un'altra grande gara. Il Lecce è una squadra di qualità e che vive un momento di grande entusiasmo essendo - come noi - una neopromossa in Primavera 1. Mister Grieco fa giocare bene i suoi ragazzi, che infatti arrivano da due risultati importanti contro Cagliari e Bologna. Quest'anno il Lecce ha inserito in rosa giocatori di qualità, all'interno di una squadra che aveva già un'ossatura importante. Domani mi aspetto una gara difficile".