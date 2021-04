Primavera Hellas con il Parma, Corrent: “Sfida aperta”

Alle 15 il via alla gara. Il tecnico gialloblù: "Impegno importante, davanti una squadra forte"

Sfida al vertice, con i gialloblù primi e gli emiliani secondi. Nicola Corrent, allenatore del Verona, dice, parlando sul sito web del club: "Sarà una sfida aperta fra due squadre che si equivalgono sia dal punto di vista tecnico che sul piano della struttura fisica. Il Parma mi piace molto, ha una chiara idea di gioco e certamente giocherà per vincere, senza fare troppi calcoli legati alla classifica. Hanno le carte in regola per vincere tutte le restanti gare, da qui a fine campionato. Sono curioso di vedere i miei ragazzi nuovamente impegnati in un test così importante e probante".