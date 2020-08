Primavera Hellas, con la Feralpi Salò è ko, ma è un bel Verona

È terminata con una contenuta sconfitta per 3-2, contro la Prima Squadra della Feralpisalò, la seconda amichevole della Primavera di Nicola Corrent in preparazione alla finale della Coppa Italia/TIM Cup del prossimo 26 agosto. Un test di livello per i gialloblù, contro una qualificata formazione di Serie C. Un test oltretutto utile per testare non solo la condizione atletica della squadra, ma anche per oliare i meccanismi di gioco.

La gara si è giocata a buoni ritmi, soprattutto nel corso della prima frazione, nella quale il Verona ha incassato tre reti (doppietta dell’attaccante Luca Miracoli e gol del centrocampista Fabio Scarsella).

Pur subendo tre reti, i gialloblù si sono fatti comunque apprezzare per il gioco fluido ed il buon possesso-palla, faticando invece nella finalizzazione della manovra.

Ma – nella ripresa – i ragazzi di Corrent sono usciti prepotentemente alla distanza, anche a livello di incisività offensiva: il gol segnato da Linas Zingertas, lucido e preciso nella conclusione dopo una bella discesa sulla sinistra, e la punizione trasformata da Lorenzo Bertini hanno reso il risultato più equo, gratificando una prestazione complessivamente positiva e incoraggiante da parte dei gialloblù, che potranno ora proseguire con rafforzata convinzione nella loro corsa di avvicinamento alla finalissima contro la Fiorentina.