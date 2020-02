Primavera Hellas, con la Roma per inseguire la storia

Vigilia di grande attesa, per una Primavera che tra poco più di 24 ore scenderà in campo allo ‘Stadio Tre Fontane‘ di Roma per provare a compiere una grande impresa.

I ragazzi di mister Nicola Corrent, indipendentemente da qualsiasi risultato uscirà al termine della trasferta sulle rive del Tevere, hanno già stabilito un memorabile record personale conquistando, per la prima volta in assoluto nella storia gialloblù, la semifinale della rassegna.

Lucas e compagni vogliono però andare oltre: l’obiettivo è uno e uno solo, ovvero difendere il 2-0 dell’andata per staccare il pass della finale in programma il prossimo 10 aprile.

L’avversario è però di quelli di grande spessore, trattandosi della Roma di mister Alberto De Rossi, determinata più che mai a ribaltare la sconfitta rimediata poche settimane fa sul sintetico dell’Antistadio ‘G. Tavellin’.

A dirigere l’incontro sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Massimino di Cuneo e Gualtieri di Asti.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14 di domani, mercoledì 19 febbraio, e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta del match sulla pagina twitter ufficiale Hellas Verona FC (CLICCA QUI)

fonte: hellasverona.it