Primavera Hellas, Corrent: “Orgoglioso dei miei ragazzi, fortunato ad averli avuti”

Queste le parole di mister Nicola Corrent a Sportitalia dopo la sconfitta con la Fiorentina nella finale di Tim Cup Primavera: “C’è amarezza per aver perso la finale, anche se contro una squadra di valore indiscutibilmente superiore al nostro. Alla squadra non devo rimproverare nulla, ci ha provato e ha combattuto e alla fine potevamo anche pareggiare.

Profili per la prima squadra? Lucas, che è già nel giro dei grandi, e Sane che ha fatto un campionato straordinario. Sono fortunato perchè ho lavorato con un gruppo di giocatori validi e dei bravissimi ragazzi, devo solo essere orgoglioso della mia squadra. Ora pochi giorni di vacanza poi ci diranno come si ripartirà. L’idea sarà sempre quella di proporre calcio e di far migliorare i ragazzi per farli arrivare il più pronti possibile alla prima squadra”.