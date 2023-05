Primavera Hellas, è salvezza

Nel mezzo c'è stato un viaggio, bello e appassionante, fatto di vittorie fondamentali - sono 10 in totale fin qui - pareggi (13) decisivi e sconfitte (10), dalle quali i gialloblù hanno sempre saputo apprendere, per reagire, crescere e rialzarsi.

Altrettanto decisive sono state le due serie di risultati utili consecutivi fatti registrare in stagione. La prima inaugurata con la vittoria sul Cesena del 24 ottobre 2022, e protrattasi sino al 29 gennaio scorso col pareggio interno contro il Cagliari: i gialloblù sono rimasti imbattuti per ben 8 gare.

Sono 3 infatti i giocatori della Primavera che hanno girato il mondo grazie alla Selezione del proprio Paese: il difensore classe 2004 Wiktor Matyjewicz, in forza nella Polonia Under 19, il compagno di reparto e coetaneo Ayman El Wafi, unitosi al Marocco Under 23, e il più giovane di tutti, Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 che ha vestito la maglia dell'Italia Under 18.