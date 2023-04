Primavera Hellas, gialloblù col Cesena

Saranno i gialloblù di mister Paolo Sammarco i primi a scendere in campo nella 26a giornata del campionato Primavera 1 TIM. Il Verona è atteso infatti al Centro Sportivo 'Romagna Centro' per la sfida contro il Cesena, in programma domani, venerdì 7 aprile, con fischio d'inizio alle ore 14. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.