Primavera Hellas, il punto della situazione

In seguito al DPCM del 3 Novembre 2020, la Lega B ha disposto la sospensione del campionato Primavera 2 sino al 3 Dicembre 2020. Un vero peccato ma una scelta necessaria per poter contenere e controllare il numero di contagi. Molti giocatori della Primavera, infatti, sono inseriti nelle rotazioni delle prime squadre: nel caso dei Gialloblù per esempio Matteo Cancellieri e Filippo Terracciano, giovani che stanno mostrando grandi qualità sotto la guida di Nicola Corrent.

In generale, tutto il collettivo ha avuto un buon inizio di campionato guadagnando 6 punti in 3 partite e dimostrando una grande facilità di andare in gol (8 gol in solo 3 match). Inoltre, in Coppa Italia il Verona è riuscito a battere il Cittadella ai rigori, passando così il secondo turno.

Si attende, quindi, la ripresa con la speranza che i ragazzi di Corrent possano dare continuità alle buone cose fatte fino ad adesso.

ALESSIO MURGIDA