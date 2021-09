Primavera Hellas ko col Lecce, Corrent: “Sconfitta che brucia”

In gol Salomaa e Gonzalez su rigore. Il tecnico: "Pensiamo alla gara di Coppa Italia col Venezia"

I gialloblù di Nicola Corrent hanno perso per 2-0 con il Lecce all'antistadio nel terzo turno del campionato di Primavera 1. In rete per la formazione salentina Salomaa alla fine del primo tempo e Gonzalez su rigore nella ripresa.