Primavera Hellas ko: il Vicenza passa a Verona

La Primavera dell’Hellas deve cedere al Vicenza nel derby disputato all’antistadio “Guido Tavellin”.

La partita viene decisa da un gol su punizione di Ongaro al 78′.

La gara, equilibrata e con occasioni sia per i gialloblù che per i biancorossi, è stata risolta così da un colpo imprendibile del giocatore, entrato in campo 12′ prima della rete al posto di Tronchin.

VERONA-VICENZA 0-1

Marcatori: Ongaro 33′ st

Verona: Aznar; Gresele (dal 40′ st Dentale), Agbugui (dal 24′ st Bernardi), Coppola, Squarzoni (Dal 37′ st Bragantini), Calabrese, Pierobon, Turra, Florio, Jocic, Bertini

A disp.: Patuzzo, Fornari, Bracelli, Diaby, Ferrarese, Martone, Cazzadori, Yeboah

All.: Corrent

Vicenza: Gerardi; Firulesko, Sandon, Cariolato (dal 1′ st Talarico), Cinel, Fantoni, Diomande, Tronchin (dal 20′ st Ongaro), Ouro (dal 43′ st Giacobbo), Cester, Bussato (dal 20′ st Spiller)

A disp.: Ruggiu, Rocco, Favero, Grancara, Liotto, Fighera, Poliero, Preknicaj

All.: Simeoni