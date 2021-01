Primavera Hellas, la ripresa è vincente: 2-0 all’Udinese

Riprende il campionato Primavera e l’Hellas di Nicola Corrent vince subito: 2-0 in trasferta all’Udinese, al termine di un’ottima prova dei gialloblù.

Primi 45 minuti che hanno regalato poche emozioni. Pallino del gioco in mano al Verona che però non riesce a essere concreto in fase di finalizzazione. Al 21esimo minuto, sugli sviluppi di un corner, Bertini crossa al centro dove trova il colpo di testa di Coppola che si insacca in rete: gol che, però, viene annullato per la posizione in fuorigioco del centrale gialloblù. Padroni di casa che riescono a essere pericolosi solo al 41esimo minuto con un tiro dalla distanza del centrocampista classe 1998 Micin che finisce di poco a lato.

Si rientra in campo e il Verona colpisce subito al 50esimo: corsia di destra che funzione alla meraviglia con Cancellieri che premia la sovrapposizione di Gresele il quale serve Yeboah che stacca di testa in mezzo ai due centrali bianconeri e porta in vantaggio i suoi.

L’Udinese cerca disperatamente il pareggio ma una grande parata di Borghetto al 76esimo su un colpo di testa del numero 10 dei friulani nega il pareggio. Verona che regge grazie anche a una prestazione autorevole del capitano Calabrese. Sempre attento e pulito, coraggioso nell’uscire palla al piede una volta recuperata la palla.

La gara prosegue e l’Udinese crea pericoli dalle parti di Borghetto ma un contropiede, nato da un’ottima sponda di Yeboah, chiude la definitivamente la partita: Bragantini (entrato al 73′ al posto di Cancellieri) lanciato in campo aperto non sbaglia davanti al portiere bianconero Carnelos a due minuti dalla fine.

ALESSIO MURGIDA