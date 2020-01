Seconda sconfitta di fila per la Primavera dell’Hellas.

La squadra di Nicola Corrent cede in casa, all’antistadio, all’Entella, che si impone per 3-2. Subito sotto per la doppietta firmata da Costa, il Verona cerca la rimonta, la sfiora ma non la completa.

L’Entella fa tris con Meazzi, l’Hellas risponde con Lucas su rigore e Sane, ma non basta.