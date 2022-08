Primavera Hellas, parte il campionato: debutto con la Sampdoria

Gialloblù in trasferta domani a Bogliasco, il via alle 18.30. Bocchetti: "Pronti per iniziare"

Redazione Hellas1903

Sarà il match contro la Sampdoria ad aprire il percorso dell’Hellas Verona nel campionato Primavera 1 2022/23.

La Primavera, allenata da Salvatore Bocchetti debutterà al Centro Sportivo ‘3 Campanili’ di Bogliasco alle ore 18.30 di domani, domenica 21 agosto. La sfida sarà trasmessa in diretta su Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre).

Il Verona ha messo in archivio un ottimo campionato da neo promossa in Primavera 1, concluso al nono posto finale e con la conquista della salvezza, arrivata con una giornata di anticipo sul termine della stagione grazie al successo per 6-0 sul Bologna.

L’ultimo incrocio tra le due squadre, risalente allo scorso 25 aprile, è stato a dir poco combattuto: 4-4 finale all’Antistadio ‘Tavellin’, con le reti di Sulemana, Caia e Pierobon (autore di una doppietta).

"Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, sono molto emozionato ma anche molto carico per questo nuovo percorso" ha dichiarato Bocchetti nel presentare la sfida, aggiungendo: "sappiamo benissimo che sarà un campionato lungo e difficile, ma le sensazioni sono molto positive. Ho trovato un gruppo di ragazzi con tanta voglia di crescere, di imparare, e quando ci sono queste due componenti è tutto più semplice per un allenatore. Abbiamo lavorato tanto e sodo, siamo pronti, vogliamo fare bene e dire la nostra a partire da questa prima sfida.

Contro la Sampdoria sarà una gara tosta, come tutte in questa stagione, ma andremo a Genova con la giusta mentalità, mettendo in campo tutto quello che serve per portare a casa punti".

Arbitro dell'incontro sarà Gabriele Restaldo (Sezione AIA di Ivrea), mentre gli assistenti saranno Marco Sicurello (Sez. AIA di Seregno) e Ilario Montanelli (Sez. AIA di Lecco).