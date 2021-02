Primavera Hellas, rigori maledetti. Sconfitta amara nel derby col Venezia

I gialloblù prima vanno sotto 0-2, poi, sfiorano la rimonta con i gol di Jocic e Coppola. Nel finale la doccia gelata su calcio di rigore

Sconfitta amara per il Verona Primavera che ha provato in tutti i modi a portarsi a casa i tre punti ma è uscito battuto nel derby col Venezia per 2-3. Prova di grande carattere di un Hellas che riesce a raddrizzare una partita nata storta ma al 95’ un calcio di rigore di Hasanbegovic condanna i gialloblù alla sconfitta.