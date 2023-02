Primavera Hellas, Sassuolo travolto: 4-0 per i gialloblù

Larga vittoria per la squadra di Sammarco, gol di Caia e Cazzadori, Patané ne fa due

Vittoria di grande importanza per la Primavera nel turno infrasettimanale della 19a giornata, che al Sinergy Stadium ha superato 4-0 il Sassuolo sesto in classifica. Ad aprire le marcature è stato Patané , sul finale di primo tempo. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Caia , la doppietta di Patané e il quarto gol del subentrato Cazzadori .

Il Sassuolo risponde al 7’, ma è miracoloso Boseggia che nega la gioia del gol a Russo , il quale aveva colpito a botta sicura a tu per tu con il portiere gialloblù: intervento prodigioso che manda il pallone in angolo.

Dopo alcuni minuti di studio da parte delle due squadre, al 30’, è sempre il Verona a provarci nuovamente: cross dalla sinistra di Bernardi che pesca Cissé in area, il numero ottanta gialloblù prolunga sul secondo palo attraversando tutta l'area piccola, ma senza trovare nessun compagno.

Proprio sul finire del primo tempo, nell’ultimo dei tre minuti di recupero assegnati, i ragazzi di mister PaoloSammarco passano in vantaggio grazie al calcio di punizione dalla lunga distanza di Patané: Zacchi non trattiene il pallone che finisce in rete.