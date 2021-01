Primavera Hellas, sfida al Brescia

I gialloblù di Corrent alla ricerca di una nuova vittoria sul campo della formazione lombarda

Dopo essere tornata in campo, inaugurando il 2021 con due vittorie consecutive, la formazione di mister Nicola Corrent sarà impegnata alle ore 14.30, al Campo Sportivo San Filippo di Brescia per la 7a giornata del campionato Primavera 2.

Quello di oggi sarà il terzo match dei gialloblù in questo mese di gennaio, nel quale è arrivato prima il trionfo esterno per 2-0 in casa dell'Udinese e poi quello casalingo contro il Monza, sconfitto con un netto 6-1. Ottimo anche il ritorno in campo del Brescia, vittorioso 2-0 con la Reggiana e 2-1 con il Pordenone.