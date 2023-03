Primavera Hellas, sfida al Torino

Gialloblù impegnati in trasferta coi granata. Sammarco: "Tappa importante"

Redazione Hellas1903

Un ultimo impegno di campionato, prima di osservare la sosta per le sfide delle Nazionali, attende la Primavera di mister Paolo Sammarco.

I gialloblù sono infatti attesi domani, sabato 18 marzo (ore 15), allo stadio 'Piola' di Vercelli per la sfida contro il Torino, gara valida per la 24agiornata di campionato e che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

Il Verona, reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ha trovato l'ultimo risultato utile in stagione proprio lontano da casa, due settimane fa, sul campo della Juventus. In quell'occasione è arrivato il pareggio per 1-1, che ha portato all'Hellas il 25esimopunto stagionale.

La corsa salvezza di Schirone e compagni proseguirà così sul campo del Torino, quinta forza del campionato e con 41 punti all'attivo in classifica. Per il Verona si prospetta un'altra sfida in trasferta avvincente e impegnativa, avendo i granata conquistato 24 dei 41 punti totali proprio tra le mura amiche, bottino che fa dei piemontesi la quinta forza per rendimento interno. La squadra di mister Giuseppe Scurto si presenterà all'incontro con 3 risultati utili consecutivi alle spalle, l'ultimo dei quali ottenuto grazie al successo per 3-1 nel derby contro la Juventus.

Proprio contro il Torino è arrivata la prima vittoria stagionale del Verona, che nel match di andata - disputatosi lo scorso 7 ottobre - si è imposto 1-0 al 'Sinergy Stadium'.

Queste le parole di mister Paolo Sammarco alla vigilia del match: "Torino è una tappa importante della nostra stagione. Affronteremo una squadra forte, fisica e con ottime individualità. Proveremo a conquistare punti, ma per giocarcela dovremo fare una partita attenta e coraggiosa."

Arbitro dell'incontro sarà Leonardo Mastrodomenico (Sez. AIA di Matera), mentre gli assistenti saranno Emanuele Spagnolo (Sez. AIA di Reggio Emilia) e Davide Merciari (Sez. AIA di Rimini).