Primavera Hellas, si riparte il 16 gennaio con l’Udinese

La Lega Nazionale Professionisti B ha reso note le nuove date di calendario della fase a gironi e dei ‘play-off promozione’, relativamente al campionato Primavera 2 2020/21.

Il ritorno in campo per i gialloblù di mister Nicola Corrent è dunque fissato per il prossimo 16 gennaio, a Udine, in attesa di conoscere la data del recupero di Hellas Verona-Cremonese, 4a giornata del campionato che era stata precedentemente rinviata a data da destinarsi.

Contestualmente è stata anche apportata una modifica all’articolo 4 del regolamento della competizione, inerente i play-off per la promozione al campionato Primavera 1 (CLICCA QUI).

fonte: hellasverona.it